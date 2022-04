Russos denunciam colegas e vizinhos pela posição crítica em relação à guerra

Na Rússia, quem não concorda com a invasão da Ucrânia tem de ter cuidado, porque as paredes têm ouvidos. O jornal New York Times revela que existem pessoas a denunciar compatriotas, como vizinhos ou professores, pela posição crítica em relação à guerra.