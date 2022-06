Russos denunciam más condições e exaustão das tropas no leste da Ucrânia

Os vídeos em causa incluem depoimentos de combatentes no leste da Ucrânia, precisamente onde a Rússia tem alcançado maior sucesso no combate às forças ucranianas.. Estes combatentes integram o 113.º regimento de Donetsk., dizem.

"Perante a nossa presença contínua [na frente] e o facto de que entre o nosso pessoal há pessoas com problemas médicos crónicos, alguns com problemas mentais, começam a surgir questões que são ignoradas pelos superiores", afirma um dos soldados.



Outro combatente russo que esteve na frente de batalha em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, e foi agora mobilizado para o leste, diz estar a viver uma situação de exaustão e que procurou já recorrer a meios judiciais para regressar a casa., declarou o soldado, citado pelo

Mais um general russo abatido na Ucrânia



Entretanto, o líder dos separatistas pró-russos de Donetsk confirmou a morte de mais um general russo no leste da Ucrânia.Em mensagem publicada esta terça-feira na plataforma de mensagens Telegram, o líder separatista Denis Pushilin enviou “sinceras condolências à família e amigos” do major-general Roman Kutuzov, que “mostrou pelo exemplo como servir a pátria”.

Várias altas patentes russas morreram em solo ucraniano desde o início da invasão, a 24 de fevereiro. O número exato não é conhecido, uma vez que as autoridades russas raramente comunicam as perdas.

, que ilustrou a mensagem com uma foto a preto e branco do oficial russo.Kutuzov serviu como comandante do 5.º Exército Combinado da Rússia e, mais tarde, como comandante adjunto do 29.º Exército Combinado. O anúncio da sua morte ocorre numa altura em que as forças russas e os aliados separatistas atacam a região ucraniana do Donbass, com duros combates a terem lugar na cidade de Severodonetsk.