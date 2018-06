Russos desconfiam de Estados Unidos, Ucrânia e Reino Unido

RTP14 Jun, 2018, 16:10 / atualizado em 14 Jun, 2018, 16:21 | Mundo

A sondagem realizada pelo Levada-Tsentr concluiu que 78 por cento dos russos considera os Estados Unidos como um país inimigo, uma percentagem que subiu 41 por cento em relação ao ano de 2006. A sondagem, realizada de 24 a 30 de maio, foi aplicada a 1600 pessoas com mais de 18 anos, abrangendo 52 regiões russas.



A Ucrânia aparece em segundo lugar na lista de países vistos como hostis, com uma percentagem de 49 por cento. Este número quase triplicou desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Em 2013 a percentagem era de 11 por cento, subindo para 30 por cento no ano seguinte.



Pela primeira vez, o Reino Unido é considerado por 38 por cento dos russos como um país hostil, provavelmente devido ao caso do presumível envenenamento do antigo agente duplo russo Sergei Skripal, a 4 de março. De referir que o ano passado apenas 15 por cento dos russos consideravam o Reino Unido como um país hostil.



Por outro lado, a Bielorrúsia (49 por cento), a China (40 por cento), o Cazaquistão (32 por cento) e a Síria (21 por cento) são apontados pela população russa como países que inspiram confiança.



Também a União Europeia é abarcada pelo estudo. Este mostrou que 55 por cento dos russos expressam sentimentos “negativos” e “muito negativos” em relação à União Europeia, enquanto que apenas 28 por cento manifestam uma opinião “positiva” e “bastante positiva”.