Russos estão a bombardear zonas civis em Mykolaiv

Foto: António Mateus - RTP

A cidade de Mykolaiv é uma zona-tampão do avanço russo no sul da Ucrânia, mas ao contrário do que Moscovo afirma as zonas atingidas pelos bombardeamentos não são alvos militares, como constataram os enviados da RTP António Mateus e Rodrigo Lobo.