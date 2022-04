Russos expulsos de Portugal "colocavam em risco segurança nacional", diz Gomes Cravinho

"São funcionários com acreditação diplomática junto da missão russa em Lisboa, são funcionários que estavam a trabalhar de uma forma que punha em causa interesses de segurança nacional e, portanto, naturalmente que tomámos a decisão adequada, que é dizer que tinham de sair do país", declarou, à chegada a uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO.



Questionado sobre se os funcionários em causa eram espiões, o chefe da diplomacia limitou-se a dizer que "estavam a desenvolver atividades contrárias à segurança nacional e que também eram contraditórias com o seu estatuto diplomático", mas adiantou que já estavam anteriormente identificados.



"Estavam identificadas e decidimos que este era o momento certo para dizer que deveriam sair do país", afirmou.



Na terça-feira, Portugal declarou como `persona non grata` 10 funcionários da missão diplomática da embaixada russa em Lisboa, dando-lhes duas semanas para abandonar o país.