Russos iniciam retirada da região de Kherson

As tropas russas começaram a retirar da margem ocidental do rio Dnipro, na região de Kherson. A ordem foi dada pelo próprio ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, por proposta do comandante das Forças Armadas da Rússia na Ucrânia.

Esta manhã, as autoridades ucranianas já tinham garantido que as tropas russas tinham abandonado várias posições na região de Kherson.



Nesse processo de retirada, Kiev acusa Moscovo de ter destruído a ponte Darivka, que atravessa o rio Dnipro.



Esta tarde, o governador russo em Kherson confirmou a morte do seu número dois, Kirill Stremousov, alegadamente num acidente de carro.