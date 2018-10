Russos já não confiam (tanto) em Vladimir Putin

RTP08 Out, 2018, 21:41 | Mundo

A confiança da população russa em Vladimir Putin “diminuiu substancialmente” durante o último ano, de acordo com um relatório elaborado pela agência independente russa, Levada Centre, citada pelo diário The Guardian. A decisão de aumentar a idade da reforma é apontada como a principal causa para este resultado.



“As pessoas consideram que o Estado está a tentar resolver os seus problemas às custas da população. É uma intromissão em algo que as pessoas consideram seu – as suas poupanças”, concluiu Lev Gudkov, presidente da Levada, ao jornal russo Vedomosti.



A alteração às lei das reformas foi assinada por Vladimir Putin na semana passada. A nova lei prevê um aumento de cinco anos na idade da reforma, devendo os homens trabalhar até aos 65 anos e as mulheres até aos 60.





O Presidente russo anunciou pela primeira vez, a 14 de junho, as medidas propostas para o aumento da idade da reforma, fazendo um apelo ao povo russo para que compreendesse a decisão.







Numa mensagem transmitida no canal de televisão público russo, Vladimir Putin avisou que esta era uma “decisão difícil mas necessária, já que a Rússia arrisca o colapso económico, hiperinflação e ainda ameaças à sua segurança nacional”.

Depois do aumento substancial de apoio a Vladimir Putin com a anexação da Crimeia em 2014, a confiança no líder russo tem vindo a diminuir sucessivamente nos últimos três anos.







A agência Levada refere, no entanto, que esta nova lei pensionista representa a queda mais abrupta nas intenções de voto desde que Vladimir Putin chegou ao poder.