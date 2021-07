S. Tomé e Príncipe. Vila Nova diz que ganhou e pede publicação de resultados provisórios

A candidatura de Carlos Vila Nova às eleições presidenciais são-tomenses disse no domingo à noite ter dados que apontam para a vitória do candidato e reclamou a publicação, pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN), dos resultados provisórios do escrutínio.