Sagrada Família evacuada em operação anti-terrorismo

12 Set, 2017, 20:17 / atualizado em 12 Set, 2017, 21:03

No twitter os Mossos d'Esquadra, confirmaram que se tratou de um falso alarme e que ninguém foi detido na sequência da operação antiterrorismo.





Fetes les comprovacions corresponents es confirma falsa alarma. NO hi ha ningú detingut en relació aquests fets.Gràcies per la col.laboració — Mossos (@mossos) 12 de setembro de 2017

In the framework of anti-terrorist operation we're carrying out checks on Sagrada Familia, TEDAX is checking a van parked in the street — Mossos (@mossos) 12 de setembro de 2017

A polícia catalã deslocou uma brigada de minas e armadilhas para inspecionar uma carrinha suspeita estacionada junto ao monumento. As ruas adjacentes à Sagrada Família foram encerradas.A polícia catalã confirmou a informação nas redes sociais e revelou que as autoridades se encontram no local devido a uma carrinha estacionada perto da Sagrada Família.A polícia catalã evacuou não só a Sagrada Família como também os estabelecimentos comerciais próximos “para garantir o trabalho policial”, razão pela qual cortaram igualmente a circulação nas ruas Provença, Roselló e Sardenya, recomendando aos cidadãos que procurem um itinerário alternativo.Muitas pessoas perguntaram aos polícias postados nas ruas o que se passa, sem obter resposta, mas, apesar da curiosidade de transeuntes e moradores, reina a calma na zona.Também as linhas 2 e 5 do metro de Barcelona não estavam a efetuar paragem na estação da Sagrada Familia, informou num ‘tweet’ o Serviço de Emergências do Governo regional da Catalunha (Generalitat) que recomenda uma rota alternativa para quem quiser ir para a zona.Devido à atuação policial, as esplanadas e o comércio da área muito frequentada por turistas ficaram desertos e instalou-se o silêncio.Dá-se a circunstância de, durante todo o dia de hoje, ter havido engarrafamentos e longas filas na C-33 por causa de um controlo antiterrorista dos Mossos d’Esquadra. No entanto, os controlos não faziam parte de qualquer dispositivo especial, mas dos procedimentos previstos no nível 4 de alerta terrorista, segundo fontes próximas do corpo policial.A cidade de Barcelona e uma estância balnear próxima, Cambrils, foram palco de atentados terroristas – reivindicados pelo grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico - que fizeram 16 mortos e mais de uma centena de feridos em agosto. Espanha mantém o alerta de segurança antiterrorista um nível abaixo do máximo desde meados de 2015.C/Lusa