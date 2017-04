Saída de Assad é solução para a Síria, avisam Turquia e EUA

Foto: Reuters

Em declarações à televisão estatal turca, Mevlut Cavusoglu disse também que a Rússia não tomou as devidas providências depois de desrespeitado o cessar-fogo.



Também a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse este domingo no programa da CNN Estado da União que nao é possível alcançar uma solução política na Síria com Assad no poder.