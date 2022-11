Saída do Mali do G5 Sahel "prejudica significativamente" iniciativa de segurança na região - ONU

Numa reunião do Conselho de Segurança sobre a situação no Sahel, a secretário-geral adjunta da ONU para África, Martha Pobee, apresentou o relatório semestral sobre a Força Conjunta e reiterou que os "crescentes ataques terroristas no Sahel" é uma séria preocupação não só para a sub-região e para continente africano, mas também à "segurança internacional".

"A situação de segurança na região continua a deteriorar-se. O uso indiscriminado da violência por grupos terroristas significa que milhares de civis inocentes sofrem, enquanto outros milhões são forçados a deixar as suas casas. A insegurança agrava uma situação humanitária já catastrófica. Mulheres e crianças sofrem principalmente com a falta de acesso a serviços básicos e são as primeiras vítimas da violência e das crescentes desigualdades", disse Pobee.

De acordo com o relatório, a decisão do Mali de se retirar em maio do G5 Sahel, devido a divergências sobre a adesão das autoridades de transição do Mali à presidência rotativa do grupo, "prejudica significativamente" o combate ao terrorismo na região.

Além disso, o "ritmo operacional" da força diminuiu nos últimos meses por causa da reorganização das forças antiterroristas da França na região e do golpe de Estado no Burkina Faso em 30 de setembro.

"É, portanto, lamentável que, além de suas dificuldades financeiras, a Força Conjunta do G5 do Sahel tenha enfraquecido pela retirada do Mali em maio", considerou Martha Pobee.

Contudo, apesar da saída do Mali, o G5 do Sahel continuou a realizar várias operações importantes, incluindo sete grandes operações militares.

Com o apoio de parceiros internacionais, incluindo das Nações Unidas, desenvolveu ainda operações com vista à implementação do Programa Prioritário de Investimentos.

"Várias atividades foram organizadas em conjunto por entidades do G5 Sahel e doadores para fortalecer a prevenção do extremismo violento e capacitar as autoridades locais na governança da segurança. Várias agências, fundos e programas da ONU continuaram a implementar os seus programas de apoio ao G5 do Sahel, incluindo de capacitação regional nas áreas de justiça criminal, gestão de segurança nas fronteiras e prevenção da radicalização e extremismo violento", refere o relatório.

De acordo com Pobee, está a ser considerada a elaboração de um novo conceito de operações para a Força Conjunta.

"Olhando para o futuro, este novo conceito de operações abordaria os desafios resultantes da evolução da situação humanitária e de segurança e da retirada do Mali, ao mesmo tempo em que reconheceria as operações bilaterais realizadas pelos países vizinhos", afirmou.

Porém, os esforços diplomáticos para encorajar o Mali a regressar à organização continuam.

Enquanto isso, o Escritório da ONU para a África Ocidental e Sahel e o secretário-executivo do G5 do Sahel, Eric Tiaré, têm procurado promover a solidariedade e a coesão interna entre os Estados-membros do grupo.

Na reunião de hoje, Martha Pobee reforçou ainda a importância de defesa dos direitos humanos na luta contra o terrorismo.

"Derrotar o terrorismo e o extremismo violento requer uma resposta abrangente e não será alcançada apenas através de ganhos militares. É importante que a Força Conjunta integre os Direitos Humanos e o Direito Internacional Humanitário no centro das suas operações, ou corre o risco de fomentar ainda mais o cultivo de grupos extremistas violentos, causando sofrimento cada vez maior para as populações", alertou.

A secretário-geral adjunta da ONU para África indicou ainda que à medida que a situação de segurança piora no Sahel, os grupos armados aumentam o seu domínio e expõem cada vez mais "à violência e insegurança as regiões do norte dos Estados costeiros do Golfo da Guiné".

"A este respeito, os parceiros internacionais manifestaram a sua vontade de considerar ativamente a extensão do seu apoio aos países vizinhos do Golfo da Guiné e da África Ocidental, com base nas suas necessidades", informou.

Já a maioria do corpo diplomático presente na reunião evidenciou as crises que a região enfrenta e encorajou os países do G5 Sahel a resolver as diferenças políticas que podem trazer o Mali de volta ao grupo.