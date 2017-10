Saída dos EUA da UNESCO não é decisão inédita

Foto: Reuters

É uma decisão que terá efeitos apenas em dezembro do próximo ano. A decisão foi anunciada esta tarde em comunicado pela Unesco.



Os Estados Unidos justificam a saída da UNESCO com a crescente preocupação face ao aumento das dívidas e a tendência anti-israelita da organização.



Em causa está uma decisão tomada em novembro, numa sessão da UNESCO em Cracóvia, relativa a Hebron. Doze elementos do comité votaram a favor da classificação da cidade, na zona ocupada da Cisjordânia, como zona protegida, três votaram contra e houve ainda seis abstenções. Um facto que levou o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita a classificar a decisão como uma mancha moral.



Na análise do comentador da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, a surpresa não é grande, até porque a decisão dos EUA não é inédita.