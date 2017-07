Sair da UE implica sair da Euratom, diz coordenador Parlamento Europeu

Lusa 12 Jul, 2017, 17:48 | Mundo

A única possibilidade de permanecer na Euratom, precisou, é se o Reino Unido assinar um acordo de associação com a UE após o `Brexit`.

A questão foi suscitada nas últimas semanas como uma das que serão diferentemente afetadas se Londres optar pelo "hard Brexit", que corresponde à retirada de todos os mecanismos da UE.

A Euratom regula a indústria nuclear europeia, controlando o transporte e eliminação de materiais nucleares, mas também a investigação e o financiamento, nomeadamente relacionados, por exemplo, com tratamentos de cancro por radioterapia.

"Na minha opinião, dado que, no Tratado de Lisboa, a Euratom e a UE estão estreitamente ligadas, não é possível pertencer completamente à Euratom e não fazer parte da UE", explicou Verhofstadt perante uma comissão de eurodeputados.

"Porque a supervisão da Euratom faz parte da UE, do orçamento da UE, etc.", acrescentou.

Alguns deputados conservadores britânicos ameaçaram assumir posições contrárias às do partido e do governo se a primeira-ministra, Theresa May, mantiver a intenção de se retirar da Euratom.

Segundo Verhofstadt, no entanto, o Reino Unido pode pedir, no âmbito de um futuro "acordo de associação" com a UE, após o `Brexit`, "continuar a fazer o que faz na Euratom".

"O que não é possível é sair da União e continuar como membro de pleno direito da Euratom", insistiu.

A questão da Euratom vai ser discutida pela primeira vez na próxima ronda de negociações entre a UE e o Reino Unido, na próxima segunda-feira em Bruxelas.