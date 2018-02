Salah Abdeslam recusa voltar ao Tribunal belga

Salah Abdeslam não compareceu esta manhã no Tribunal, na Bélgica.



O único sobrevivente do comando 'jihadista' responsável pelos ataques de Paris em 2015 está a ser julgado, em Bruxelas, por um tiroteio a polícias belgas.



Na primeira sessão do julgamento, Salah Abdeslam recusou prestar declarações e fez saber, pelo advogado, que não voltaria ao tribunal belga.



O processo, em Bruxelas, prossegue com outro acusado de estar envolvido no mesmo tiroteio.