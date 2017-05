Salman Abedi agiu sozinho até ao ataque em Manchester

Inês Geraldo - RTP 31 Mai, 2017, 17:29 / atualizado em 31 Mai, 2017, 17:30 | Mundo

De acordo com Russ Jackson, número um da unidade de contraterrorismo, Salman Abedi, apontado como o autor do ataque suicida na Arena de Manchester, reivindicado pelo Estado Islâmico, atuou sozinho durante os dias que antecederam o ataque.

O atentado na Arena de Manchester, após um concerto de Ariana Grande, matou 22 pessoas.

Apesar de ter estudado todos os passos de Salman Abedi antes de cometer o ataque, a polícia continua sem descartar a possibilidade de que o rapaz de 22 anos fizesse parte de uma rede terrorista.



As autoridades prosseguem a busca de novas pistas para recriar todos os movimentos de Abedi, procurando provas em propriedade privada.



Todos os passoss de Abedi antes do ataque no dia 22 de maio têm sido analisados, desde que aterrou no Reino Unido, passando por todas as compras que foi realizando sozinho e os telefonemas que fez durante esse tempo.



“As nossas investigações mostram que Abedi fez a maioria das compras [para a construção da bomba] sozinho e o que se está a tornar uma evidência é que a maioria das suas ações foram levadas a cabo apenas por ele, desde a altura em que aterrou no Reino Unido até que cometeu este terrível ataque”, explicaram as autoridades britânicas.



Foram efetuadas nos últimos dias três detenções com base em suspeitas de ligação a Abedi e a grupos terroristas. No entanto, os três homens já se encontram em liberdade, sem terem sido acusados de qualquer crime.

Nova fase das investigações

As autoridades britânicas anunciaram encontrar-se numa nova fase das investigações em que procuram juntar o máximo de informação para poderem criar uma tese de acusação contra Salman Abedi e possíveis cúmplices.



Mas a maioria dos detidos por supostas implicações no atentando em Manchester já foram libertados por não existirem provas que possam provar ligações a redes e atos terroristas.



De acordo com as autoridades, existe uma grande diferença entre ter fortes suspeitas e reunir provas que tornem possível a acusação. A polícia continua a afirmar que Abedi poderia estar ligado a uma célula terrorista, uma informação dada como certa logo após o ataque.