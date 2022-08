Escritor britânico Salman Rushdie atacado em Nova Iorque

De acordo com o relato do jornalista, Rushdie foi atacado por um homem que o derrubou quando o escritor estava a ser apresentado.O atacante foi dominado e Rushdie foi visto por testemunhas a abandonar o local, apoiado.Salman Rushdie é o autor de "Os Versículos Satânicos", obra pela qual foi condenado à morte pelo Irão do líder religioso Ayatollah Khomeini, que emitiu uma `fatwa` (decreto da lei islâmica) contra o escritor, galardoado com o prémio Booker.O escritor chegou a viver na clandestinidade, sob segurança.O Irão ofereceu então uma recompensa de três milhões de dólares a qualquer pessoa que matasse Rushdie.O governo do Irão há muito que se distanciou do decreto de Khomeini, mas o sentimento anti-Rushdie permanece.Em 2012, uma fundação religiosa iraniana aumentou a recompensa pelo assassinato de Rushdie para 3,3 milhões de dólares.Rushdie desvalorizou a ameaça na altura, dizendo que não havia "nenhuma prova" de que as pessoas estivessem interessadas na recompensa.Nesse ano, o escritor publicou o livro de memórias "Joseph Anton - Uma Memória", sobre a `fatwa`.Autor de cerca de duas dezenas de títulos, Rushdie recebeu o prémio Booker em 1981 por "Os Filhos da Meia-Noite", também distinguido com o Booker of Bookers, em 1993, e, em 2008, o Best of the Booker."O Último Suspiro do Mouro" valeu-lhe o prémio Withbread, em 1995, e o Prémio Literatura da União Europeia, em 1996.Salman Rushdie é publicado em Portugal pela Dom Quixote.