Sánchez adverte que alma da UE "está em risco" e pede combate à ameaça populista

"Todo o progresso que alcançámos está em risco, os direitos dos trabalhadores, da igualdade entre homens e mulheres, dos serviços públicos, da liberdade e respeito pela comunidade LGBTQIA+, uma transição justa e sustentável. A alma da própria Europa está em risco", disse Pedro Sánchez, no arranque do congresso do Partido Socialista Europeu (PES), em Roma, capital de Itália.

O secretário-geral do PSOE, que arrancou longos aplausos ao longo da sua intervenção, disse que todos os socialistas e democratas nos países da União Europeia (UE) têm como tarefa combater a extrema-direita, "derrotar essa ameaça e assegurar que a História continua a avançar na direção correta".

"Vamos trabalhar para trazer inovação e futuro, onde outros só prometem nostalgia e um passado que nunca existiu. O tempo vai dar-nos razão, dá sempre", completou.

+++ A Lusa viajou para Roma a convite do PES +++