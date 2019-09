Sánchez apresenta proposta de programa comum progressista

RTP03 Set, 2019, 09:52 | Mundo

São 370 medidas que Pedro Sánchez vai hoje apresentar publicamente. Um programa com claras “piscadelas de olho” à extrema-esquerda e em confluência com as políticas defendidas pelo Unidas Podemos.







O programa comum progressista é visto como a última a oportunidade para desbloquear o atual impasse na formação de um Governo e evitar novas eleições legislativas gerais em Espanha. O PSOE colocou de lado a hipótese de um executivo de coligação com ministros do Podemos, depois do falhanço nas negociações de julho e consequente “chumbo” da investidura de Sánchez.







O Unidas Podemos já disse estar recetivo a novas negociações, mas diz-se publicamente firme na intenção de integrar um Governo para desbloquear o impasse político.







Faltam três semanas, até 23 de setembro próximo, para o prazo limite de dois meses que a Constituição espanhola confere aos grupos parlamentares para encontrarem uma solução para formar um Governo, depois da tentativa frustrada de investidura de Pedro Sánchez em 23 e 25 de julho último.





Se até dia 23 não for conseguido um acordo, o Rei Felipe VI terá de marcar eleições para 10 de novembro próximo, as quarta “legislativas” no espaço de quatro anos.





O PSOE foi o partido mais votado nas eleições de 28 de abril último, mas com menos de 30% dos votos precisa do apoio de outras formações políticas, sendo essencial a do Unidas Podemos.

Os encontros com o Podemos não deverão incluir as cúpulas dos partidos, não estando para já previsto um encontro entre Sánchez e Iglesias. Serão as equipas de negociadores de cada formação política a analisar as propostas socialistas. O primeiro-ministro espanhol não deverá sequer apresentar-se a nova sessão de investidura se não tiver o compromisso formal de voto favorável do Podemos.







O PSOE tenta que o documento hoje apresentado seja a base de um acordo programático para que a extrema-esquerda venha a dar o seu apoio parlamentar a um executivo da responsabilidade exclusiva dos socialistas, como acontece em Portugal.





Entre as medidas estão um travão ao “aumento abusivo” do arrendamento, a universalização dos berçários públicos gratuitos, a criação de “áreas de baixa emissão” poluente nas 145 cidades com mais de 50.000 habitantes, como existe em Madrid, ou um imposto mínimo de 15 por cento das grandes empresas.







O programa reflete ainda o que saiu de dezenas de encontros que Sánchez manteve com organizações da sociedade civil em agosto.

Em linha com o que define o Unidas Podemos, o documento defende um modelo de fiscalidade verde ou a revogação dos aspetos “mais lesivos” da reforma laboral que o PP encetou em 2012, um novo Estatuto do Trabalhador, além de medidas como a extensão das licenças de maternidade e paternidade pagas a 100 por cento ou uma reforma da legislação penal para casos de violência doméstica.







As diferenças entre PSOE e Podemos mantêm-se em temas como a Catalunha, com o partido de Iglesias a defender um novo referendo.







O programa comum progressista é visto como uma estratégia de “pressão” – ou persuasão – ao Unidas Podemos. Há céticos no PSOE, que duvidam da viabilidade de um acordo com a extrema-esquerda, apontando para novas eleições. “Depende do que faça Iglesias”, diz José Luis Ábalos, considerando que “há tempo, se houver vontade política” para resolver o impasse. Ábalos insistiu na argumentação que um Governo com o Podemos não iria ter estabilidade e argumentou que se Iglesias “insistir nesra fórmula, o resultado será o bloqueio”.







No mesmo sentido, Carmen Calvo, vice-presidente do governo em funções, avisou que “não se pode formar qualquer governo, não vale a pena erguer um qualquer executivo quer não via funcionar”. Calvo garantiu que, sem a garantia de voto favorável de Iglesias, Sánchez não voltará a apresentar-se a uma nova investidura que só geraria “frustração” caso resultasse em novo falhanço.







Os estrategas de Sánchez consideram o documento “difícil de recusar” para o Podemos. José Luis Ábalos, secretário de organização do PSOE, anunciou que ainda esta semana irão contactar o partido de Iglesias para retomar a negociação, garantindo que o documento agora proposto não está fechado e pode ser alterado em conjunto com o Podemos.Os socialistas consideram que a sua proposta, com 300 medidas, está “muito em sintonia” com as políticas defendidas pelo Unidas Podemos, defendendo uma maior justiça social, fiscal e ecológica, dando prioridade à luta contra as alterações climáticas e transição ecológica.Não está prevista uma reunião entre Sánchez e Iglesias, em contraponto com uma agenda do primeiro-ministro marcada por encontros com líderes de outras forças políticas.