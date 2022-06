Sánchez diz que Governo espanhol está sólido e vai acabar legislatura após derrota na Andaluzia

A direção nacional do partido socialista espanhol (PSOE) reuniu-se hoje de manhã para analisar os resultados das eleições regionais na Andaluzia e, segundo o porta-voz do partido, Felipe Sicilia, o primeiro-ministro disse no encontro "que o governo está forte, que o Governo está sólido e que evidentemente há legislatura até ao final", o que está previsto para dentro de um ano e meio.

O PSOE teve no domingo o pior resultado da sua história na Andaluzia, a região mais populosa de Espanha (com cerca de 8,5 milhões de habitantes) e considerada durante décadas um bastião socialista.

Em paralelo, a direita do PP teve uma maioria absoluta inédita na Andaluzia no domingo e conseguiu a terceira vitória consecutiva sobre os socialistas em eleições regionais no último ano, depois de Madrid, em 2021, e Castela e Leão, este ano.

O porta-voz do PSOE admitiu hoje, numa conferência de imprensa em Madrid, que os resultados na Andaluzia não foram os esperados e que o partido vai agora fazer uma reflexão e "tirar conclusões".

Para já, disse que o PSOE não conseguiu mobilizar o eleitorado de esquerda, "que ficou em casa", recusando ter havido transferência de votos dos socialistas para o PP.

Por outro lado, afirmou que a nova direção do PSOE na Andaluzia, eleita há sete meses, "não teve tempo de se consolidar" como alternativa ao PP, que se aproveitou dessa circunstância e antecipou as eleições.

Os socialistas recusam também que haja uma "mudança de ciclo" na política nacional espanhola, como reivindica o PP, garantindo o porta-voz que o ambiente na reunião da direção de hoje do PSOE "não era de preocupação", mas de reflexão sobre como voltar a mobilizar o eleitorado andaluz.

Dirigentes socialistas já pediram hoje publicamente "autocrítica" e uma "reflexão profunda" do partido após as eleições andaluzas.

Um deles foi o presidente do governo regional de Aragão, Javier Lambán, que pediu uma "reflexão muito profunda" após o resultado "tão contundente" na Andaluzia, uma "comunidade tão importante".

A derrota na Andaluzia não foi só dos socialistas, que elegeram 30 dos 109 deputados do parlamento regional.

Também os partidos à esquerda dos socialistas, que integram a plataforma Unidas Podemos com que Sánchez está coligado no governo central, perderam 10 dos 17 deputados que tinham, numa região que tradicionalmente votava à esquerda.

A maioria absoluta inédita do PP é de 58 deputados (tinha 26) e com ela consegue governar sozinho, sem depender da extrema-direita do Vox, como aconteceu em Castela e Leão.

O Vox também cresceu na Andaluzia no domingo, região que foi trampolim do partido em 2018, mas ficou aquém do que esperava ao passar de 12 para 14 deputados e ficar sem a chave da governação regional.

MP // PDF