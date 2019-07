Sánchez falha investidura mas anuncia novas negociações

RTP26 Jul, 2019, 10:50 | Mundo

Pedro Sanchéz sabia que não conseguiria um número de votos suficiente para ser investido, visto que o Unidas Podemos havia já recusado a formação de uma coligação com o PSOE por não concordar com as pastas que lhe seriam atribuídas.





Os pedidos de Pablo Iglesias foram negados pelo PSOE, que os considerou desmesurados para a quarta força política no parlamento, que não tem experiência prévia de gestão de temas tão complexos. Mas Sánchez não desiste.

Sánchez precisava de uma maioria relativa, mas recebeu apenas 123 votos a favor, dos socialistas, entre 155 votos contra e 67 abstenções.





o líder socialista expressou a sua vontade de "voltar ao início" e "explorar outros caminhos" para "desbloquear a situação".

Em entrevista à Tele 5





"Há motivos para procurar acordos com o Partido Popular (PP), o Ciudadanos e o Podemos", disse.







A estratégia do socialista será tentar convencer a direita – sobretudo o PP e o Ciudadanos - a abster-se, para facilitar a formação de um Governo.





Começa agora o prazo de dois meses para tentar uma nova investidura antes que novas eleições sejam convocadas. Até ao dia 23 de setembro, os socialistas terão de chegar a acordo com o Unidas Podemos ou os espanhóis voltarão às urnas a 10 de novembro.







O Rei Filipe VI já afirmou também que, por agora, não iniciará novos diálogos com os grupos parlamentares para resolver o bloqueio político, mas prometeu encontrar-se com eles antes do prazo de dois meses terminar.



"É preciso um governo coerente"





À esquerda, um possível entendimento afigura-se difícil, dado que os partidos não estão de acordo quanto à quota de poder que o Podemos poderia obter.





A rutura política foi visível nas intervenções dos dois líderes, que lançaram farpas um ao outro.





"Você não ganhou as eleições e queria ter um governo paralelo ao do PSOE", disse Sánchez a Iglesias.







No discurso, Sánchez criticou também a posição do líder do Unidas Podemos, acusando-o de preocupar-se excessivamente com os ministérios que ocuparia, deixando o programa de governo para segundo plano. "Existem grandes coincidências no programa social, ecológico, feminista com o programa do Unidas Podemos. Nunca houve problemas de programa que impedissem o acordo", disse. E explicou que "o problema foram os ministérios".





Pablo Iglesias replicou que "é muito difícil negociar em 48 horas o que não se quis negociar em 80 dias" e "com contínuas fugas de informação para a imprensa".







O líder do Podemos acusou ainda os socialistas de recusar a sua última proposta – o partido renunciava ao Ministério do Trabalho em troca das políticas ativas de emprego. "Negocie connosco, não leve os espanhóis a eleições", pediu.







"Aceitámos tudo o que nos pediram, até um veto pessoal sem precedentes. Só lhes pedimos uma participação proporcional aos novos votos", frisou.





Contudo, Pedro Sánchez acusou Iglesias de querer controlar o governo. "Tenho aspirações a presidir ao governo, mas não a qualquer preço nem qualquer governo. É preciso um governo coerente e unido, não dois governos num governo", disse. E acrescentou que tal seria um governo que "não beneficia Espanha".