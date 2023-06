Sánchez visita Kiev no primeiro dia da presidência espanhola da UE

"Creio que é simbólico que este sábado, no primeiro dia da presidência espanhola, Sánchez, o primeiro-ministro de Espanha, visite a Ucrânia a meu convite", anunciou Zelensky, por videoconferência, durante uma discussão com os líderes europeus sobre a invasão da Rússia, cuja transcrição foi divulgada pela Presidência da Ucrânia.

Fontes europeias confirmaram, entretanto, que, na intervenção que fez perante o Conselho Europeu, Zelensky "mencionou efetivamente a viagem do primeiro-ministro Sánchez".

Fontes do Governo espanhol confirmaram que este será o primeiro ato da presidência espanhola para "tornar visível através da sua presença o apoio inabalável da UE à Ucrânia em todo os domínios".

Pedro Sánchez esteve duas vezes na Ucrânia desde o início da invasão, em 24 de fevereiro de 2022.

A última vez foi em 23 de fevereiro deste ano. Na altura, prometeu a Zelensky apoiar as aspirações europeias da Ucrânia durante a presidência espanhola do Conselho da UE, que começa precisamente no sábado, e salientou a necessidade de unidade entre os 27 para continuar com as sanções contra a Rússia e apoiar a Ucrânia económico-financeiramente.