Sanções à China. Diplomata chinês chama "menino" ao primeiro-ministro canadiano

A China e o Canadá entraram em confronto nos últimos meses e, na semana passada, os dois países impuseram sanções um ao outro num debate sobre a questão dos relatos de violações dos direitos humanos da minoria muçulmana uigure em Xinjiang.









"Menino, a sua maior conquista foi ter arruinado as relações amistosas entre a China e o Canadá, e ter transformado o Canadá num cão de corrida dos Estados Unidos", escreveu Li Yang, no domingo.



Boy, your greatest achievement is to have ruined the friendly relations between China and Canada, and have turned Canada into a running dog of the US. Spendthrift!!! pic.twitter.com/qWCfJH4bYb — Li Yang (@CGChinaLiYang) March 28, 2021



O termo "cão de corrida", uma frase típica da China maoísta, é frequentemente usado para descrever nações que são subservientes aos EUA.



As publicações de Yang na rede social costumam ser de protesto sobre a violência armada, o legado da escravatura nos Estados Unidos e o tratamento dos requerentes de asilo, mas Trudeau foi o único líder que o diplomata alguma vez ridicularizou no Twitter.



Como a diplomacia chinesa costuma ser rigidamente controlada, a mensagem de Li Yang marca uma rara e "perturbadora" interrupção das declarações públicas de membros do Governo chinês, comentou ao



"[O tweet de Li] é uma tremenda falha na diplomacia digital chinesa e no poder suave", disse Mulroney. "É como se alguém tivesse decidido que está bem deixar as pessoas à solta sem açaimo - ou como se não pudesse mantê-las de açaimo. O primeiro é preocupante, o segundo é alarmante".

Canadá reforça condenação de violação de direitos humanos



No sábado, depois de a China ter anunciado sanções a indíviduos e entidades canadianas e norte-americanas, o primeiro-ministro do Canadá afirmou que as restrições representam um "ataque à transparência e à liberdade de expressão".



"Estamos com os deputados contra estas ações inaceitáveis e continuaremos a defender os direitos humanos em todo o mundo com os nossos parceiros internacionais", escreveu no Twitter.







Num encontro com líderes mundiais, esta segunda-feira, Justin Trudeau reforçou a condenação do governo aos relatos de violações dos direitos humanos na província chinesa de Xinjiang depois de a China ter anunciado sanções contra deputados canadianos no fim de semana.



Trudeau disse que o Canadá tem sido "forte" na defesa dos direitos humanos e continua a trabalhar de maneira "coordenada" com os aliados internacionais para responsabilizar a China pelo tratamento da minoria muçulmana na região.



"As nossas preocupações sobre o que está a acontecer lá são significativas e precisam de ser respondidas pelo Governo chinês", disse.



O primeiro-ministro felicitou-se ainda pela notícia de que a China está a negociar a possibilidade de uma visita do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos a Xinjiang.





Recorde-se que Governo chinês anunciou as sanções em retaliação pelas medidas semelhantes adotadas pelo Canadá, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia.



As potências ocidentais têm intensificado a pressão sobre Pequim devido aos alegados abusos e violações de direitos humanos das minorias étnicas na região de Xinjiang, no noroeste da China.