Sanções a militares guineenses podem ser levantadas após ciclo eleitoral

Lusa06 Set, 2018, 22:00 | Mundo

"Há possibilidade das sanções serem levantadas, mas já há uma decisão nesse sentido. Portanto, a análise será atualizada depois das eleições", disse Aristides Gomes, quando questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de levantamento das sanções aos militares guineenses em 2019, depois da realização das eleições presidenciais.

Aristides Gomes falava aos jornalistas no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, depois de ter regressado ao país proveniente de Nova Iorque, onde participou numa reunião do Conselho de Segurança da ONU dedicada à Guiné-Bissau.

Em maio de 2012, na sequência de um golpe de Estado na Guiné-Bissau, o Conselho de Segurança da ONU aplicou sanções a 11 oficias guineenses envolvidos na alteração da ordem constitucional.

No Conselho de Segurança, realizado em Nova Iorque, na semana passada, o presidente do Comité de Sanções das Nações Unidas, Anatolio Ndong Mba, recomendou que a lista de sancionados fosse revista, tendo em conta a atual situação no país e a evolução dos acontecimentos.

"A situação de segurança é estável sem nenhum episódio violento relevante, o exército não interfere na política e, em geral, respeitam-se os direitos humanos. Existe, contudo, uma grande preocupação com atividades relacionadas com crime transnacional e tráfico ilícito", afirmou no encontro o diplomata da Guiné Equatorial.