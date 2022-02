Sanções a repúblicas separatistas vistas como "anedota" em Kiev

A enviada especial da RTP a Kiev, Cândida Pinto, descreve o clima vivido esta terça-feira na capital da Ucrânia. No país, as sanções anunciadas para as repúblicas separatistas estão a ser desconsideradas, já que se tratam de zonas economicamente deprimidas e que têm estado em conflito ao longo dos últimos oito anos.