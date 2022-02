Sanções à Rússia em marcha com ONU a apelar à paz

No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson lamenta que Vladimir Putin tenha recusado as várias oportunidades para uma solução diplomática e faz votos para que Moscovo volte atrás.

Mas as indicações que surgem do Kremlim vão no sentido contrário, com o Parlamento russo a aprovar, na manhã desta terça-feira, um tratado de amizade com as autoproclamadas repúblicas independentes de Donetsk e Lougansk, que Moscovo reconheceu.





Nas Nações Unidas, o esforço é notório, com o porta-voz do secretário-geral a deixar um apelo a todos os intervenientes.O país que está no centro do conflito, a Ucrânia, ameaça cortar relações diplomáticas com a Rússia. O presidente ucraniano deverá tomar a decisão nas próximas horas.