Sanções aos invasores do Capitólio são vacina contra tumulto eleitoral no Brasil, segundo Michel Temer

"Eu confesso [considerar] que quando se trata do Capitólio é uma vacina aqui no Brasil, porque o que aconteceu lá foi apenado. Foram identificados, não sei quantos invasores e eles todos foram processados, até o ex-presidente Trump foi processado, há até ameaça de prisão", afirmou Temer.

"Acho que isto funciona como uma vacina [no Brasil] para a hipótese de uma eventual violência parecida com aquela do Capitólio, esta é a impressão que eu tenho", acrescentou, em entrevista à Lusa.

O ex-presidente brasileiro considerou não haver risco de contestação do resultado da corrida presidencial no país sul-americano, em outubro, que é liderada nas sondagens pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que detém cerca de 44% das intenções de voto, e o atual Presidente, Jair Bolsonaro, que mantém a preferência de cerca de 32% dos eleitores.

Falando sobre o sistema de voto em urnas eletrónicas, um dos temas que tem dominado as eleições brasileiras devido às críticas de Bolsonaro e apoiadas por elementos das Forças Armadas, o ex-presidente avaliou que os dispositivos são seguros e, portanto, acredita que a eleição será limpa e seus resultados respeitados pelos candidatos.

Ao ser questionado se considerava haver risco de os militares se alinharem a Bolsonaro no caso de perder a eleição e decida contestar o resultado , Temer avaliou que isto não acontecerá.

"O mundo tem de saber que, na minha experiência com as Forças Armadas, elas são cumpridoras rigorosas da Constituição (...) Ao longo do meu Governo, toda vez que eu precisei das Forças Armadas para várias atividades no país, elas me diziam, o senhor é o comandante supremo das Forças Armadas, diga o que nós poderemos fazer nos termos da Constituição", relatou Temer.

"Os contactos que ainda tenho e mantenho revelam que não há o menor perigo institucional de rutura por meio das Forças Armadas", acrescentou.

Quanto a se mesmo sem adesão dos militares há risco de tentativa de golpe ou promoção de tumulto no Brasil, em resultado da eleição, o antigo chefe de Estado avaliou que os agentes políticos não podem fazer nada sozinhos.

"Se este agente político não aceitar [o resultado da eleição] e as Forças Armadas aceitarem o que este agente político pode fazer? (...) Só há rutura institucional se as Forças Armadas assim o quiserem e se não quiserem não há rutura institucional, seja aqui, seja em outros países", concluiu.