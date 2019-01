Sanções contra a Rússia: EUA ameaçam empresas europeias

13 Jan, 2019, 15:39 / atualizado em 13 Jan, 2019, 15:52 | Mundo

Handelsblatt publicou entretanto o O diário alemãopublicou entretanto o original em língua inglesa da carta em que Grenell ameaça as empresas alemãs que participem no Nord Stream 2. A carta foi dirigida, entre outros, ao presidente da BASF Martin Brudermüller, em Ludwigshafen, e à direcção da empresa do sector da energia Uniper, de Düsseldorf.





Outras empresas envolvidas são Wintershall (filial da BASF), a anglo-holandesa Shell, a francesa Engie e a austríaca OMV.





Na carta afirma Grenell, categoricamente: "Empresas que se envolvam com a exportação de energia russa estão a participar em algo que implica um elevado risco de sanções".





Isto porque, explica no mesmo documento, "firmas que apoiem a construção dos dois pipelines estão a minar activamente a segurança da Ucrânia e da Europa". Segundo o embaixador, o gasoduto tornaria a União Europeia dependente do fornecimento de gás russo.







O Nord Stream 2 destina-se a transportar gás directamente da Rússia para a Alemanha, num trajecto de 1200 quilómetros. A construção do troço em território alemão já está iniciada.

Reacções alemãs contra Grenell

Já na semana passada, ainda antes de ser conhecida a carta, o chefe da diplomacia alemã Heiko Maas advertira secamente Grenell: "As questões da política europeia de energia têm de ser decididas na Europa e não nos EUA".





O dirigente dos Verdes Jürgen Trittin, por seu lado, comentou que "os americanos querem esgotaar economicamente a Rússia". O vice-presidente da bancada do Partido da Esquerda no Bundestag, Fabio De Masi, reclamou que o Governo Federal convocasse Grenell para apresentar explicações: "Aparentemente o embaixador dos EUA convenceu-se de que é na Alemanha o mandatário de um imperador de Washington".





Com uma alusão semelhante, o vice-presidente do SPD Ralf Stegner perguntou "se o sr. Grenell sabe que já passou o tempo dos Altos Comissários na Alemanha".





Mesmo Jürgen Hardt, porta-voz para a política externa da bancada da CDU/CSU no Bundestag, classificou as ameaças contra empresas alemãs como "uma nova e inaceitável radicalização unilateral do tom nas relações transatlânticas". E sugeriu que o Governo de Merkel apresentasse um protesto.





Artigos de opinião em vários órgãos da imprensa alemã não poupam Grenell, tratando-o de "pequeno Trump que ficou fora de jogo".