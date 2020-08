Sanções dos EUA. China sai em defesa do Irão contra unilateralismo

Em 15 de agosto, os EUA viram chumbada pelo Conselho de Segurança a sua proposta no sentido de ser prolongado o embargo de armas ao Irão. Na altura obtiveram apenas o voto favorável da República Dominicana, tendo esbarrado na abstenção dos seus tradicionais aliados (nomeadamente Reino Unido, Alemanha e França) e no voto contra da Rússia e da China.





Inconformado com o chumbo o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo anunciou que os EUA se reservavam o direito de invocar a cláusula de snapback constante do acordo de 2015, que poderiam invocar sem o apoio de nenhum outro signatário, se verificassem por parte do Irão incumprimento das obrigações que aceitou no âmbito do acordo nuclear. Foi isso que Pompeo foi ontem fazer no Conselho de Segurança.





A missão chinesa na ONU apressou-se a marcar território, com um tweet afirmando: "A exigência dos EUA não tem base legal nem sentido comum. Não é mais do que um show encenado pelos EUA. Não é apoiado pelo Conselho de Segurança nem reconhecido pela comunidade internacional".





As sanções contra o Irão foram levantadas em 2015, com a assinatura do acordo nuclear conhecido como JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), subscrito pelo Governo de Teerão com os EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha. E, com efeito, o acordo previa o possível restabelecimento das sanções se se verificasse incumprimento por parte do Irão.





Mas os EUA, sob a presidência de Donald Trump, denunciaram o acordo em 2018 e perderam desse modo o direito a invocar a cláusula de snapback. Tentaram agora fazê-lo e, mais uma vez, tropeçaram na oposição dos outros signatários, encabeçados por uma China especialmente empenhada.





Segundo a agência Reuters, o embaixador chinês na ONU, Zhang Jun, pediu à Indonésia, que ocupa a presidência rotativa do Conselho, que "não identifique nem faça circular o comunicado dos EUA como notificação" para desencadear o processo de snapback, e que consulte todos os membros do Conselho sobre o procedimento a seguir. A Rússia, sintonizada com esta sugestão, propôs para hoje, sexta feira, uma reunião do Conselho, que no entanto foi inviabilizada pelos EUA.





Zhang Jun acrescentou ainda: "Estamos firmemente contra sanções unilaterais dos EUA e contra o longo braço da sua jurisdição contra outros países em nome da questão nuclear iraniana". Com isto aludia às pressões que os EUA têm exercido sobre outros países que se mantiveram no acordo nuclear e portanto procuram normalizar relações económicas com o Irão.





A Reuters cita entretanto três altos responsáveis iranianos que nesta semana lhe declararam o empenho do país em manter o acordo nuclear e a esperança de que uma vitória eleitoral de Joe Biden traga os EUA de volta ao acordo. No entanto, a declaração a este respeito do porta-voz da campanha de Biden, Andrew Bates, não dava quaisquer garantias de uma orientação mais conciliatória para com o Irão do que a seguida até aqui: "Se o Irão voltar a uma estrita observância do acordo nuclear, os EUA voltarão ao acordo e construirão sobre ele, ao mesmo tempo que trabalham em conjunto com aliados para fazer recuar as acções desestabilizadoras do Irão".





Por seu lado, o jornal oficioso do regime de Pequim Global Times publicou um editorial festejando a declaração conjunta do Reino Unido, França e Alemanha contra o plano norte-americano de restabelecer as sanções, que classifica como "uma bofetada na cara dos EUA". Com uma linguagem invulgarmente dura, o editorial prossegue: "Os EUA estão a actuar como uma gangster, colocando-se na posição de quem tem superpoderes. Muitos meios de comunicação ocidentais dizem que o plano dos EUA era isolar o Irão, mas Washington está a isolar-se a si própria".





Mais adiante, afirma mesmo: "É justo dizer que a actual Administração dos EUA perdeu a cabeça. Força os países europeus a tomarem partido entre a China e os EUA, e obriga-os a desistirem do projeto de gás natural Nord Stream 2 com a Rússia. Washington parece acreditar que a sua força a tornou omnipotente e que pode esmagar a vontade de qualquer outro país, fazendo-o vergar-se às ordens dos EUA".





E remata, dizendo: "Os EUA são uma superpotência arrogante mas patética, e gananciosa".