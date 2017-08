Sanções dos EUA são guerra comercial à Rússia, diz primeiro-ministro russo

Ana Sofia Rodrigues - RTP 03 Ago, 2017, 11:56 / atualizado em 03 Ago, 2017, 11:58 | Mundo

O Congresso aprovou por esmagadora maioria a legislação com novas sanções à Rússia, uma medida em conflito com a vontade de Donald Trump de melhorar as relações com os russos. O presidente teve de assinar o pacote de medidas esta quarta-feira, entre críticas ao documento e dizendo que vinha interferir com o seu poder de modelar a política externa. “Consigo, de longe, fazer melhores negócios que o Congresso”, atirou Trump.



Numa mensagem no Facebook e em vários tweets, Dmitry Medvedev diz que o episódio demonstrou a “absoluta impotência” da administração Trump ao “entregar o poder executivo ao congresso da forma mais humilhante”.



“Põe um fim à esperança de uma melhoria das nossas relações com a administração americana”, reforça o primeiro-ministro russo. “É uma declaração de guerra comercial à Rússia”, acrescenta.





The US President's signing of the package of new Russia sanctions ends hopes for improving our relations https://t.co/UizYaTbSR6 — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) 2 August 2017

“Jogador não-sistémico”

Medvedev argumenta que o regime de sanções “vai ter efeitos durante décadas, a não ser que um milagre aconteça”. “Por isso, as relações entre a Rússia e os Estados Unidos vão ser extremamente tensas”, conclui.Depois de, na semana passada, o Congresso ter aprovado este diploma, o Presidente russo contra-atacou. Vladimir Putin disse que a missão diplomática dos EUA na Rússia deveria reduzir em 755 pessoas o seu quadro de funcionários e apreendeu duas propriedades usadas por diplomatas americanos.No seu post no, Medvedev denominou Trump como um “jogador não-sistémico”. E um "jogador não-sistémico tem de ser removido".“O sistema norte-americano ultrapassou completamente Trump; o Presidente não está satisfeito com as novas sanções, no entanto ele não pode fazer outra coisa a não ser assinar a lei”, diz o primeiro-ministro, antecipado o futuro. “Novos passos se seguirão e terão como alvo removê-lo [a Trump] do poder, em última instância”, acrescenta."Um jogador não sistémico tem de ser removido", conclui.