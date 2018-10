Sanções económicas: EUA avisam Rússia para não ajudar Irão

RTP22 Out, 2018, 18:47 | Mundo

O aviso norte-americano chega depois das notícias da semana passada que apontavam para a existência dum acordo assinado pelo presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo iraniano, Hassan Rouhani, que iria permitir ao Irão escapar às novas sanções dos Estados Unidos sobre a sua indústria petrolífera.



O acordo, que foi noticiado pela RTP, terá sido alcançado, o mês passado, durante um encontro diplomático, em Teerão, entre os dois presidentes – a que também esteve presente o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. O acordo consiste na exportação de petróleo bruto iraniano para a Rússia, onde é refinado e depois vendido no mercado internacional.



“O Irão deve estar a forçar a ideia de a Rússia vender o seu petróleo no mercado mundial para evitar as sanções”, disse um funcionário do governo norte-americano ao Financial Times. “Eu aconselharia a Rússia a nem considerar essa hipótese. Seria do maior interesse para a Rússia não facilitar a evasão iraniana das sanções dos EUA”, avisou.





Os avisos norte-americanos estenderam-se a outros países. Numa entrevista à agência Reuters , o Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse que os restantes países importadores de petróleo iraniano teriam de reduzir a sua compra “em mais de 20 por cento”, numa primeira fase, superando a redução alcançada entre 2013 e 2015. Nessa altura, os EUA anunciaram as sanções económicas ao Irão, levantadas com o acordo nuclear alcançado em 2015, mas que a administração de Trump abandonou em setembro.





Mnuchin espera que depois desta primeira fase de reduções, os restantes países acabem, eventualmente, com as importações de petróleo iraniano. O Secretário do Tesouro acredita, ainda, que “haverá um impacto muito significativo na economia do Irão, à medida que as grandes empresas abandonarem o mercado iraniano por temerem as sanções”. O Irão permanece confiante que irá conseguir contrariar os efeitos das sanções norte-americanas.