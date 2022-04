Sanções. Zelensky pede embargo imediato do petróleo russo

O presidente ucraniano defende que é preciso ir mais longe nas sanções à Rússia. Volodymyr Zelensky avisou que o atraso no embargo do Ocidente ao petróleo russo está a "custar vidas" e também insistiu que os bancos russos devem ser completamente bloqueados do sistema financeiro internacional.