Sanders vence em New Hampshire. Primárias seguem com olhos postos no Nevada e Carolina do Sul

Mais de 294 mil eleitores votaram quebrando o recorde de 288 mil de 2008, quando a histórica candidatura de Barack Obama estimulou o partido.





Mas agora o foco volta-se para os Estados do Nevada e da Carolina do Sul.





O próximo ato será no dia 22 de fevereiro, no Nevada, onde mais de um quarto dos residentes são latinos. Uma semana depois passa pela Carolina do Sul, onde cerca de um quarto é afro-americano. Estes Estados possuem maior diversidade demográfica do que o Iowa e New Hampshire.





Nas primárias em New Hampshire, Sanders terminou com 26% dos votos, enquanto Buttigieg obteve 24%, Klobuchar 20%, Warren 9% e Biden 8%. "Esta vitória aqui é o começo do fim para o [presidente] Donald Trump", afirmou Sanders ao declarar vitória na terça-feira.





Já Buttigieg disse “que os seus fortes resultados em Iowa e New Hampshire mostraram que teve impulso” e que o seu apoio resolveu as questões relativas à construção de “uma campanha entre grupos etários e diferentes tipos de comunidade”.





Chris Galdieri, professor do Instituto de Política de New Hampshire, afirmou, em declarações à Reuters, que Buttigieg e Klobuchar devem olhar para o futuro de modo a identificar a "sua próxima oportunidade sólida" e, em seguida, “alargar as suas campanhas, contratando funcionários e fazendo anúncios publicitários”.





Buttigieg tem pela frente aquela que é a sua maior fraqueza: os eleitores afro-americanos, um dos blocos de votação democratas mais leais e vitais. Quando questionado sobre de que forma pensa alcançar a confiança das minorias, afirmou à MSNBC que estava focado em dar às pessoas maior poder económico. Disse ainda que tinha aprendido com o passado, algumas vezes da "pior forma", como Mayor de South Bend. E lembrou que no verão passado lançou um plano de combate ao racismo.



"Penso que estamos a verificar uma nova visão dos eleitores latinos e afro-americanos, que estão focados em derrotar Donald Trump, porque estão entre aqueles que mais têm a perder se tiveram que suportar mais um mandato deste Presidente", disse Buttigieg.







Para já, o número de candidatos ficou reduzido a oito, depois das primárias de New Hampshire. Deval Patrick, 63 anos, ex-governador do Massachusetts, desistiu na quarta-feira.





O empresário Andrew Yang e o senador Michael Bennet, que se tinham destacado nas sondagens, também tiveram um desempenho fraco e acabaram por desistir na noite de terça-feira.