Sangue de porco e maquilhagem. A história do jornalista russo que se fingiu de morto para viver

RTP01 Jun, 2018, 19:58 / atualizado em 01 Jun, 2018, 20:01 | Mundo

As ondas de choque continuam entre Kiev e Moscovo continuam, dois dias depois de ter sido revelado que o assassinato do jornalista russo, Arkadi Babchenko não passava, afinal, de uma mentira montada com o propósito de o proteger e para conseguir deter um suspeito acusado de preparar o seu homicídio.











No entanto, se por um lado o Presidente ucraniano, Petró Poroshenko, classifica como “brilhante” esta operação dos serviços secretos do país, a Rússia considera, por sua vez, que o ato não passou de uma “farsa” com propósitos “propagandísticos”.





Quem também não gostou da encenação foi o diretor da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Christophe Deloire, que considerou toda a operação como “lamentável”.











O jornalista russo de 41 anos veio entretanto explicar, em conferência de empresa, como foi conjeturada esta operação. Arkady Babchenko revelou na quinta-feira que a morte foi encenada com a ajuda de um maquilhador e com recurso a sangue de porco.





Nas imagens que chegaram às redes sociais sobre o crime simulado, o jornalista aparecia estendido no chão, com sangue espalhado pelo chão e na camisola.





Babchencko explica que foi transportado numa ambulância depois de a mulher ter contactado os serviços de emergência para ser informada que tentaram “ressuscitar” o jornalista, mas que este teria acabado por morrer.





Foi mesmo transportado para uma morgue, onde continuou “a fingir que estava morto”, explica. De portas fechadas, foi lá que teve acesso às primeiras notícias sobre a sua morte na imprensa e à comoção generalizada a nível internacional com o alegado homicídio. “Que grande pessoa que eu era”, assinalou com ironia.





Em resposta às críticas de que tem sido alvo por ter compactuado com a operação, Babchenko argumenta que tinha poucas escolhas à sua disposição, ao conhecer o plano de homicídio que os serviços secretos ucranianos lhe revelaram.





Arakadi Babchenko insistiu que não pensou na ética jornalista quando decidiu participar na encenação. “Eu estava a pensar na minha sobrevivência”, afirmou.

Sabe-se já que os serviços secretos ucranianos justificam que a encenação foi orquestrada com o propósito de travar o assassinato do jornalista e que um homem suspeito já foi detido e que terá recebido 40 mil dólares (cerca de 34 mil euros) dos serviços especiais russos para matar o repórter crítico do Kremlin.“Isto não faz avançar a liberdade de imprensa. Foi uma simulação que serviu para lançar uma sombra sobre todos os casos de homicídios políticos”, lamentou, em declarações à agência France-Presse.