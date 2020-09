Santa Clara - Gil Vicente vai ser o primeiro jogo da I Liga com público

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD e a Liga Portugal informam que o jogo Santa Clara - Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, terá público nas bancadas, o que acontece pela primeira vez no futebol profissional desde março e funcionará como jogo-piloto", assinala o clube açoriano em nota de imprensa.

A permissão de público no estádio de São Miguel surge após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitem a presença de público em eventos desportivos.

O Santa Clara refere que a entidade de saúde dos Açores "aprovou a presença de público", mediante o "limite máximo de 10% da capacidade total do recinto desportivo", que no caso do estádio de São Miguel são 1.000 pessoas.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD e a Liga Portugal congratulam-se pela decisão tomada pela DRS. O futebol português tem sido exemplar no processo paulatino de regresso à normalidade possível", assinala a formação insular.

A equipa açoriana considera a decisão da DRS como um "passo histórico" para a Liga e para o "futebol português em geral".

Na segunda-feira, a agência Lusa avançou que a Liga tinha proposta à Direção Regional da Saúde dos Açores que o encontro Santa Clara-Gil Vicente tivesse uma assistência de 1.000 pessoas, seguindo as normas regionais para a covid-19.

A proposta constava de uma missiva datada de 25 de setembro e enviada pela diretora executiva da Liga, Sónia Carneiro, ao diretor regional da Saúde dos Açores, Tiago Lopes.

Na próxima quinta-feira, a Liga marcou uma conferência de imprensa, em Coimbra, para fazer um "ponto de situação sobre a covid-19 no futebol profissional".

O jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente está marcado para sábado, às 15:00 locais (menos uma hora do que no continente), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

RPYP // NFO

Lusa/Fim