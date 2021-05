Santos Silva acredita que PRR podem ser aprovados em junho

A presidência portuguesa da União Europeia mantém a expectativa de que os primeiros planos de recuperação e resiliência possam ser aprovados em junho. Num debate no parlamento europeu, Augusto Santos Silva reconheceu, no entanto, as dificuldades em cumprir o calendário, com o atraso que o processo regista em muitos Estados-membros.