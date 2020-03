Santos Silva acusa Turquia de usar refugiados como arma de arremesso

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse ainda que o acordo de 2016 com a Turquia não foi um erro porque permitiu que durante quatro anos muito milhares de refugiados na naquele país pudessem beneficiar de apoio.



A afirmação de Augusto Santos Silva no parlamento aconteceu um dia depois de serem divulgadas imagens de agressões da guarda costeira da Grécia a refugiados em barcos de borracha.



Agressões que passaram pela intimidação com disparos de armas de fogo.