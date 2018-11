Santos Silva e homólogo venezuelano avaliaram relações bilaterais e diplomáticas

Lusa16 Nov, 2018, 10:57 | Mundo

"O ministro da República Bolivariana da Venezuela, Jorge Arreaza, teve, esta quinta-feira, uma reunião com o seu homólogo da República de Portugal, Augusto Santos Silva, para avaliar e fortalecer as relações bilaterais e diplomáticas que existem entre ambas nações", explica um comunicado divulgado pelo ministério venezuelano dos Negócios Estrangeiros.

Segundo o comunicado, "o encontro teve lugar no início da XXVI Cimeira Ibero-americana que decorre na cidade da Antigua, em Guatemala".

"Esta cimeira que tem como lema `Uma Ibero-américa próspera, inclusiva e sustentável` tem como propósito coadjuvar os países da América Latina nos esforços que levam a cabo para a consecução da agenda de 2030", explica.

De acordo com a mesma nota, a penúltima "reunião de trabalho entre a Venezuela e Portugal, para fortalecer as relações, teve lugar no início do 73º período de sessões da Assembleia-Geral das Nações Unidas, que se realizou no passado mês de setembro".