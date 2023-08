Santos Silva felicita novos presidentes do Congresso e Senado de Espanha

Através de uma publicaçao na rede social X (antigo Twitter), Santos Silva felicitou ambos pela eleição, mostrando-se certo de que vão trabalhar "em conjunto para o bem de Portugal e Espanha".

O Partido Socialista espanhol (PSOE) conseguiu hoje ficar com a presidência do parlamento do país, no arranque da nova legislatura saída das eleições de 23 de julho, superando o primeiro teste para voltar a conseguir formar governo.

A deputada socialista Francina Armengol, antiga presidente do governo regional das Baleares, foi eleita presidente do parlamento depois de ter conseguido 178 votos a favor dos 350 deputados espanhóis.

A socialista teve os votos favoráveis do PSOE e do Somar (extrema-esquerda), os dois partidos que querem formar uma coligação de governo, assim como de mais cinco forças regionalistas, nacionalistas e independentistas.

Um novo governo de esquerda do PSOE e do Somar precisa dos mesmos apoios parlamentares para ser investido, pelo que a votação de hoje no novo plenário do Congresso dos Deputados era um ensaio para a possibilidade de haver um executivo de esquerda em Espanha após as eleições de 23 de julho.

As negociações dos socialistas com independentistas catalães para eleger hoje a presidente do parlamento e a viabilização de um governo PSOE/Somar têm sido as mais mediáticas e também, aparentemente, as mais complicadas.

Já Pedro Rollán (PP) foi eleito presidente do Senado, obtendo 142 votos a favor, enquanto 114 senadores votaram em branco, incluindo 88 do PSOE.

Os partidos independentistas catalães sublinharam hoje que prosseguem as negociações com os socialistas espanhóis para a viabilização de um governo de esquerda, depois do acordo para a presidência do parlamento de Espanha.