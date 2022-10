Santos Silva manifesta solidariedade ao povo indiano perante mortes em queda de ponte

"A queda de uma ponte na Índia, provocando dezenas de mortes, é um terrível acidente. A nossa solidariedade ao povo indiano", escreveu Augusto Santos Silva, ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiras na sua conta na rede social Twitter.

O número de mortos na queda de uma ponte suspensa na Índia, no Estado de Gujarat, subiu para 75, segundo um membro do governo local contactado pela agência noticiosa AFP.

De acordo com a mesma fonte da AFP, a maioria das vítimas afogou-se no rio Machchhu, sobre o qual se erguia a ponte, na cidade de Morbi.

As autoridades indianas estimam que 500 pessoas, incluindo crianças, estavam na ponte pedonal e nas suas proximidades, a cumprir rituais religiosos, quando os cabos que suportavam a estrutura cederam pouco depois do anoitecer.

A ponte, com 233 metros de comprimento, data da época colonial britânica e tinha sido reaberta ao público há quatro dias, após sete meses de obras, sem que, segundo a cadeia de televisão NDTV, tenha sido emitido um certificado de segurança pelas autoridades.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que se encontrava no estado de Gurajat quando ocorreu o acidente, já manifestou o seu apoio para a concretização das operações de socorro.

"Estou profundamente sentido pela tragédia de Morbi. Já falei com o chefe de governo de Gujarat sobre o acidente. As operações de socorro e resgate estão a decorrer e está-se a prestar toda a assistência necessária às vítimas", escreveu o governante no Twitter.