Santos Silva pede rapidez no registo aos portugueses que vivem no Reino Unido

O ministro lembra que o “Brexit” está à porta e o registo é um passo indispensável para aqueles que quiserem continuar a viver no Reino Unido.Duzentos e vinte mil já fizeram esse pedido.Um apelo de Augusto Santos Silva, na terça-feira, durante a apresentação do Relatório da Emigração que decorreu em Lisboa.Desse relatório sobre a emigração ficou a saber-se que cerca de 80 mil portugueses emigraram em 2018. Menos cinco mil do que em 2017.O número de portugueses que deixa o país tem vindo a diminuir desde 2013.Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Emigração, diz que esta tendência pode ter origem na descida do desemprego e com a quebra de saídas para o Reino Unido e Angola.

O Reino Unido continua a ser o país para onde emigram mais portugueses.Em 2018, 19 mil portugueses escolheram o Reino Unido para trabalhar.