Santos Silva rejeita acusações da Venezuela de transporte de explosivos

Foto: Lusa

O regime de Caracas afirmou que a transportadora aérea TAP foi conivente com a entrada de explosivos naquele país.



O caso está relacionado com o tio do autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, que viajou pela TAP e que acabou por ser detido à chegada à Venezuela, por alegadamente transportar materiais explosivos.



O ministro Augusto Santos Silva considera descabidas as insinuações de qualquer envolvimento por parte da companhia aérea portuguesa.



Declarações do ministro dos negócios estrangeiros, a partir da Índia, onde está a acompanhar a visita do Presidente da República.



Augusto Santos Silva espera que este incidente seja rapidamente ultrapassado, depois do governo da Venezuela ter acusado a TAP de ajudar a transportar materiais explosivos para Caracas.