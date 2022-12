Santos Silva salienta obrigação moral coletiva no acolhimento de refugiados

Augusto Santos Silva falava no encerramento da cerimónia de entrega do Prémio Direitos Humanos da Assembleia da República, que decorreu no salão nobre do parlamento e que este ano distinguiu ex aequo a Associação Adolescere, de apoio a crianças e adolescentes, e a Fundação Allamano, que se dedica à integração de crianças e jovens refugiados.





Estes prémios foram entregues pelo presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, o deputado social-democrata Fernando Negrão, que liderou um júri multipartidário formado no âmbito daquela comissão parlamentar.

Na mesma cerimónia, o presidente da Assembleia da República entregou medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos à Associação Acreditare, com trabalho considerado relevante no acompanhamento de crianças com cancro, e à Associação João 13, que presta apoio a pessoas carenciadas.

Na sua intervenção, com cerca de 20 minutos, Augusto Santos Silva procurou destacar dois princípios: A afinidade absoluta entre democracia e Direitos Humanos, e a obrigação de toda a sociedade civil se mobilizar em defesa da proteção da dignidade humana, designadamente através do acolhimento de refugiados, independentemente da sua origem ou religião.

Com a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, sentada na primeira fila da plateia, o presidente da Assembleia da República considerou que o acolhimento que tem sido feito em Portugal em relação aos refugiados da Ucrânia "mostra bem como é necessário o envolvimento de toda a sociedade civil".

"Esta é uma casa política, a Assembleia da República é uma instituição democrática e, portanto, esta é uma casa em que tem de se dizer a seguinte verdade: Cada um e cada uma destes refugiados é refugiado exatamente porque os seus Direitos Humanos mais básicos foram violados", sustentou.

Para o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, ao atribuir-se o Prémio Direitos Humanos a associações de acolhimento de refugiados, o parlamento "está também ao mesmo tempo a denunciar as violações de Direitos Humanos de que eles são vítimas".

"Também não pode ser esquecido tudo o que nós fazemos, como democracia, para combater as violações dos Direitos Humanos e para combater esta horrível produção de constantes novos fluxos de refugiados. Hoje também é dia para recordar o enorme esforço que a diplomacia portuguesa, com tantas outras, para evitar crises e para evitar que diferendos sejam resolvidos por meios violentos", assinalou.

Neste contexto, Augusto Santos Silva elogiou depois as Forças Armadas portuguesas, "que nas forças nacionais destacadas garantem a participação em missões de paz em que um dos objetivos essenciais é manter condições que permitam que as pessoas permaneçam nos respetivos locais".

"Hoje também é dia de recordar que o Estado Português e a União Europeia no seu conjunto tomam medidas políticas de apoio ou de sanção para evitar que os conflitos degenerem em violência com o resultado funeste de produzir fluxos de refugiados", completou.

Na abertura da cerimónia, o presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o antigo ministro Fernando Negrão, referiu que a coragem e resistência à opressão por parte de muitas mulheres curdas e iranianas tem como resposta a morte.

O deputado social-democrata aludiu também aos jornalistas assassinados, às "liberdades sacrificadas" em diversos pontos do mundo, designadamente no Afeganistão, aos deslocados da guerra na Ucrânia e aos muitos migrantes que continuam a morrer na travessia do mar mediterrâneo.

"Infelizmente, pouco se progrediu nos últimos dez anos", lamentou Fernando Negrão.