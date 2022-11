Santos Silva visita Cabo Verde com a cooperação no horizonte

Esta quarta-feira, Santos Silva profere a palestra “O futuro da língua portuguesa: das questões de soberania às trocas culturais”, no âmbito das VIII Jornadas de Língua Portuguesa, a decorrer na Universidade de Cabo Verde.Na quinta-feira, intervém na conferência "Como poderemos reunir um mundo perigosamente dividido?", por ocasião das comemorações do primeiro ano de mandato do Presidente cabo-verdiano.O programa inclui encontros bilaterais com o presidente da República de Cabo Verde e com o presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Austelino Tavares Correia, bem como o encontro com alunos do ensino básico e secundário da Escola Portuguesa de Cabo Verde para um diálogo sobre “A Democracia” e o “Parlamento Jovem”.