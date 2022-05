São agora 32 as vítimas mortais da explosão do Hotel Saratoga de Cuba

Voltou a subir o número de mortos na explosão que destruiu o Hotel Saratoga em Havana. São agora 32 as vítimas mortais. Um número que pode ainda aumentar. Há 19 pessoas desaparecidas. Entre as vítimas mortais, há quatro menores com idades entre os 10 e os 17 anos.