São Francisco elege London Breed como a primeira presidente afro-americana

London Breed, que ganhou com pouco mais de 50% dos votos, não é a primeira mulher presidente da câmara de São Francisco. Em 1978, Dianne Feinstein - atual senadora da Califórnia - foi a primeira mulher a presidir a cidade.



A candidata eleita junta-se agora a um pequeno grupo de cerca de 19 outros presidentes norte-americanos negros. Porém, Breed lidera uma cidade onde 5% dos moradores são afro-americanos, que vivem principalmente em moradias públicas, de acordo com o San Francisco Chronicle.



Numa entrevista ao San Francisco Examiner, em 2016, a candidata relembrou a sua infância na cidade que agora administra. “Reciclagem significava beber de velhos frascos de maionese. A violência nunca estava longe”, disse a presidente eleita. “Uma vez por semana, levávamos o carrinho de mão da minha avó para a sala da comunidade para apanhar mantimentos oferecidos pelo Estado”, continuou.



São Francisco continua a lutar contra o excesso de sem-abrigo, ruas cheias de lixo - que foram comparadas às favelas de países em desenvolvimento - e um "boom" imobiliário que está a afastar famílias para fora da cidade.

Breed continuará o restante mandato de Ed Lee, que termina no início de 2020, e terá que concorrer novamente para um mandato de quatro anos em novembro de 2019.



Anteriormente, Breed já tinha sido presidente do Conselho de Supervisores de São Francisco - o órgão legislativo do governo da cidade - e servido como presidente em exercício após a morte do presidente Ed Lee, em dezembro.A eleição aconteceu no dia 5 de junho, mas o resultado foi adiado porque as autoridades eleitorais da cidade tiveram que contar milhares de votos provisórios.