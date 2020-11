São Tomé aprova nova Lei Eleitoral que veda candidaturas de cidadãos na diáspora

O documento foi aprovado com os 28 votos da maioria parlamentar (MLSTP-PSD e a coligação PCD-UDD-MDFM), 22 votos contra da Ação Democrática Independente (ADI) e um do Movimento de Cidadãos Independentes (MCI).

Dois deputados do ADI (partido que elegeu recentemente Patrice Trovoada como presidente) e dois do MCI estiveram ausentes no momento de votação, e Levi Nazaré, deputado da ADI, absteve-se.

Fonte parlamentar adiantou à Lusa que o principal visado desta nova lei é Patrice Trovoada, que há mais de dois anos está fora de São Tomé e Príncipe.

Em declarações hoje à imprensa, a ADI acusou o Partido da Convergência Democrática (PCD) de ser autor de "um projeto que retira a capacidade eleitoral ativa dos cidadãos são-tomenses nascidos na diáspora".

O membro da comissão política da ADI Gareth Guadalupe defendeu que alguns artigos desta nova lei impedem os cidadãos deste país que nasceram na diáspora de serem eleitos para altos cargos de governação.

A ADI considera que a nova Lei Eleitoral "viola flagrante e grosseiramente a Constituição da República" e vai contra "o princípio de igualdade de todos os cidadãos, quer estejam dentro ou fora do país".

De acordo com o também porta-voz da ADI, a nova lei "concede aos cidadãos o direito de votar, mas retira-lhes o direito de serem eleitos".

O maior partido da oposição defende que um cidadão nascido e residente no estrangeiro "não precisa necessariamente" de ter residência em São Tomé e Príncipe para ser eleitor ativo.

"Ele não precisa de ter residência permanente no território da República para ser um eleitor ativo, para poder ser eleito como Presidente da República", explicou Gareth Guadalupe, acusando a chamada `nova maioria` de "excluir os filhos da diáspora que foram obrigados a emigrar porque os partidos que estão hoje no poder e que são os mais antigos da democracia [são-tomense] não criaram as condições para que as pessoas pudessem permanecer no seu país".

Outro assunto contestado pela ADI tem a ver com a substituição, no novo texto da Lei Eleitoral, da designação "cidadãos nacionais" por "cidadãos naturais" de São Tomé e Príncipe.

"Entendendo que quando se fala de cidadãos naturais está-se a excluir os filhos nascidos na diáspora porque eles não são naturais porque os pais foram forçados a emigrar", referiu o responsável.

A Constituição define como cidadão são-tomenses "todos os cidadãos nascidos no território nacional, os filhos de pai ou mãe são-tomense, independentemente do local de nascimento", acrescentou.

O porta-voz da ADI explicou ainda que o seu partido "votou contra e assume a responsabilidades nesta matéria", pois "trata-se do respeito escrupuloso pelo texto constitucional, da defesa dos fundamentos basilares da comunidade nacional e da defesa dos valores da liberdade, do humanismo, da coesão nacional e da inclusão e integração de todos, contra a discriminação, ostracismo, nacionalismo e o provincianismo desta nova maioria".

Patrice Trovoada chefiou o executivo são-tomense entre 2014 e 2018, tendo o seu partido ficado em primeiro lugar nas autárquicas de outubro desse ano, mas o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social-Democrata (MLSTP-PSD), segundo classificado, aliou-se com a coligação PCD-UDD-MDFM, que alcançaram cinco lugares no parlamento, e formou a `nova maioria`, constituindo assim o Governo, atualmente liderado por Jorge Bom Jesus.