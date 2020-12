São Tomé considera visita de primeiro-ministro português como "momento alto na cooperação"

"No dia 18 chega ao nosso país o primeiro-ministro de Portugal, será um momento alto da cooperação entre São Tomé Príncipe e Portugal", disse Jorge Bom Jesus.

A visita do primeiro-ministro português ao arquipélago foi tema de análise também na sessão do conselho de ministros de terça-feira, presidido pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, no palácio presidencial.

"Estamos a preparar um programa para que ele António Costa) seja recebido à altura daquilo que o nível da nossa cooperação merece", referiu o governante são-tomense, prometendo que o seu governo vai "fazer tudo para que a hospitalidade esteja à altura das nossas expectativas e das dos portugueses".

O primeiro-ministro português realiza entre 18 e 20 deste mês, visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, tendo como objetivo o reforço da cooperação com estes dois países africanos de expressão portuguesa.

De acordo com fonte oficial do Governo português, António Costa chega a São Tomé e Príncipe dia 18, tendo reuniões com o Presidente da República e com o primeiro-ministro deste país, respetivamente Evaristo Carvalho e Jorge Bom Jesus.

Durante a sua presença em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro desloca-se também ao navio patrulha português NRP Zaire, que tem como missão contribuir para a segurança marítima e "promover a capacitação" da guarda costeira deste país.

Neste navio patrulha, António Costa terá um breve encontro com os elementos da força destacada desta guarnição mista, dos quais 25 são portugueses e 17 são-tomenses.

Após São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro estará na Guiné-Bissau nos próximos dias 19 e 20 - uma visita oficial que terá como momento alto político a assinatura do Programa Estratégico de Cooperação 2021/2025.

De acordo com fonte do Governo português, com a assinatura deste programa estratégico de cooperação, são esperados avanços no aprofundamento das relações bilaterais em áreas como a saúde, a educação e a cultura.