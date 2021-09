São Tomé. Debate marcado por acusações entre candidatos às presidenciais

Os primeiros 30 minutos do único frente a frente, transmitido em direto na televisão e na rádio públicas são-tomenses, foram marcados por uma troca de acusações entre Carlos Vila Nova, candidato da oposição, e Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo partido no poder, candidatos que se apresentam à segunda volta das presidenciais, no domingo.

Carlos Vila Nova demarcou-se do atual sistema governativo e afirmou ser um "candidato independente", com "decisão própria e pessoal", em resposta a Guilherme Posser da Costa que se assumiu como garantia da estabilidade e acusou o rival de ser um "candidato imposto" pelo antigo primeiro-ministro são-tomense Patrice Trovoada.

Vila Nova concorre com o apoio da Ação Democrática Independente (ADI) e Posser da Costa é apoiado Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe-Partido Social-Democrata (MLSTP-PSD, poder) e a coligação PCD-MDFM-UDD, que suporta o Governo.

Posser da Costa posicionou-se como garantia de estabilidade, ao afirmar que fará "tudo por tudo para defender a Constituição", e se for eleito Presidente não permitirá "de modo algum que essa Constituição seja violada como foi pelo anterior Governo" de Trovoada, em que Vila Nova foi ministro das Infraestruturas.

Em resposta, Vila Nova disse não ver outra forma de ser Presidente "sem defender a Constituição, as leis e as normas da República, garantir o regular funcionamento das instituições e ser um árbitro para que todas as instituições funcionem bem".

O debate apaziguou-se quando os candidatos reafirmaram o que os diferencia.

"A minha candidatura representa, em resumo, a rotura com o estado atual do país", salientou Carlos Vila Nova, acrescentando que "é necessário romper com as más práticas que o país tem vivido, sobretudo nos últimos anos".

O candidato destacou que São Tomé e Príncipe regista um "índice elevado de corrupção, maus-tratos das pessoas", nepotismo e "está parado", por isso "qualquer outra possibilidade [de candidatura] é a continuação do que o país tem conhecido".

Guilherme Posser da Costa afirmou ser o candidato "para defender São Tomé e Príncipe" e lembrar o povo "das práticas tão recentes do anterior Governo" para que o país não volte a viver "aqueles momentos de penúria, de falta e de violação da Constituição e do respeito pelas liberdades individuais dos cidadãos, durante aquele período".

Já na segunda parte, os dois candidatos convergiram na promoção da harmonia, da inclusão e do clima de paz e igualdade entre os são-tomenses, defendendo ambos uma reforma da Justiça, cooperação e interdependência entre órgãos de soberania e estabilidade institucional para atrair investidores e promover o desenvolvimento do arquipélago.

Os candidatos reconheceram que o Presidente da República não tem ferramentas e funções próprias para um verdadeiro combate à corrupção, mas deve estar vigilante para ajudar a travar o flagelo que prejudica o país.

Vila Nova considerou que a política externa do país "está sem rumo" e "carece de redirecionamento", que passa pelas redes diplomáticas, pagamento das quotas, seleção das organizações internacionais e parceiros da sub-região, bem como aposta na diplomacia económica.

Posser da Costa destacou que a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) é o "parceiro privilegiado" do país e vai "abrir São Tomé e Príncipe à cooperação internacional", incentivando a aproximação aos blocos de influência, sobretudo da zona euro.

Sobre as Forças Armadas, das quais o Presidente são-tomense é o comandante supremo, Carlos Vila Nova considerou que "este setor também precisa de reforma", acrescentando que "os novos fenómenos globais", como "a pirataria marítima, o terrorismo, o tráfico de seres humanos", obrigam a um redimensionamento das forças, sobretudo da guarda costeira e da marinha.

Posser da Costa prometeu "uma conversa descomplexada com as forças armadas" e defendeu "forças armadas republicanas, submetidas ao poder político" e "adaptadas aos reais interesses do país" para garantir a segurança, os bens e a integridade física dos cidadãos.

O debate de cerca de duas horas terminou com os dois candidatos a reconhecerem qualidades em ambos e a mostrarem-se disponíveis para uma colaboração mútua.