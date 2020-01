São Tomé e Malabo concluem este ano negociações para exploração conjunta de hidrocarbonetos

"Primeiro é preciso concluir as negociações para depois passarmos à fase de operação. É nesta fase de acordos e intenções que estamos agora. O Governo da Guiné Equatorial enviou-me aqui para uma primeira visita, brevemente uma delegação de São Tomé desloca-se ao meu país para definir os termos de negociações e a partir daí entrarmos na parte prática, a parte operacional", disse Santiago Umba.

"Esperamos que este ano possamos concluir tudo, principalmente a fase das negociações, para podermos entrar na fase operacional", acrescentou o governante equato-guineense.

O secretário de Estado das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial não avança uma data para o arranque de exploração conjunta de petróleo na zona fronteiriça entre os dois países, mas garante que até ao final deste ano as duas partes poderão passar à "fase prática deste projeto".

"Não posso avançar uma data, mas os dois governos estão a intensificar os trabalhos para que o início da exploração seja o quanto antes possível. Tenho fé que tanto o Ministério de Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial e o Ministério dos Recursos Naturais de São Tomé e Príncipe façam tudo para que os primeiros passos no sentido da exploração seja a curto prazo", comentou.

Santiago Umba encontra-se na capital são-tomense para cinco dias de conversações com as autoridades do arquipélago e foi recebido hoje em audiência pelo primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, a quem comunicou o desejo do seu Governo de reforçar a cooperação, principalmente no domínio dos hidrocarbonetos.

Durante este encontro, o governante da Guiné Equatorial sublinhou a boa relação de cooperação e amizade que os dois países, que querem que seja "muito intensa e eficaz".

"Quisemos saudar o primeiro ministro e o transmitimos as boas novas da cooperação entre a Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe. Uma cooperação que tende a reforçar-se cada vez mais nos vários domínios, sobretudo no setor de hidrocarboneto", disse o governante equato-guineense.

São Tome e Príncipe e a Guiné Equatorial partilham uma fronteira comum onde se encontram dois blocos de petróleo, designadamente os blocos 2 e 22, sendo este último considerado pelas autoridades da Guiné Equatorial como "bastante rico em petróleo".

Em outubro de 2015, o Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, propôs a criação de uma empresa mista com São Tomé e Príncipe para explorar o petróleo existente na fronteira marítima entre os dois países.

Na altura apontou a zona limítrofe entre os dois países como tendo "uma bolsa muito importante" de petróleo, cuja exploração propôs às autoridades são-tomense, sugerindo que procurassem "empresas que possam ajudar a explorar o petróleo que existe na fronteira comum".

Fonte governamental disse à Lusa que o Governo são-tomense que está a preparar uma missão para se deslocar brevemente à Guiné Equatorial para a assinatura de alguns acordos de cooperação.