São Tomé e Príncipe adere a fundo do Afreximbank para desenvolver exportações

"Acreditamos que a parceria vai levar ao aumento dos investimentos em setores críticos para a jornada de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe", disse o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Ginésio da Mata, citado num comunicado do FEDA.

O Fundo é o braço do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) para o financiamento das exportações no continente africano, aproveitando a implementação da zona de livre comércio em África (AfCFTA, na sigla em inglês).

"Este é um passo crítico que vai abrir caminho para a ratificação do acordo em breve, o que, por seu turno, vai facilitar as intervenções do FEDA no país; estamos ansiosos por apoiar os investimentos transformacionais em São Tomé e Príncipe que estão alinhados com a estratégia de investimento do FEDA", disse a diretora executiva do Fundo, Marlène Ngoyi.

"A assinatura do acordo, alcançada através da orientação do primeiro-ministro, Patrice Trovoada, demonstra o apoio do país aos esforços do Afreximbank para alargar a eficácia do FEDA pela mobilização dos estados membros para assinarem e ratificarem o acordo de criação e para apoiarem os objetivos de investimentos com impacto da organização", lê-se ainda no comunicado de imprensa enviado à Lusa.

Citado no documento, o presidente do Afreximbank, Benedict Oramah, diz que "o Banco comprometeu-se a providenciar apoio financeiro e aconselhamento para ajudar São Tomé e Príncipe a alcançar uma transformação estrutural que se foque na expansão e diversificação da sua economia azul", pelo que a adesão "cria a fundação para intervenções mais coordenadas, de futuro".

O FEDA é a subsidiária de investimentos com impacto do Afreximbank para garantir capital e financiamento de milhões de dólares para colmatar o défice de financiamento que existe no setor do comércio em África.